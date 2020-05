Auslöser war eine Begehung, bei der im Kaisertal massive Waldschäden festgestellt wurden. „Dies kam für den Pächter überraschend, gab es doch jahrzehntelang keinerlei Beanstandung. Noch dazu sind die Gamsbestände in den letzten Jahren stark rückläufig“, berichtet Bezirksjägermeister Michael Lamprecht. Trotzdem sei der Abschuss von 40 Gämsen verlangt worden, wie der Jäger erklärt. „Dann ist die Gams nicht mehr nur in Not, sondern tot“, sagt Lamprecht. Dann würde eine ganze Wildpopulation ausgelöscht.