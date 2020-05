Ibrahimovic nach Corona-Pause zurück zu Milan

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat nach mehreren Wochen seine Heimat wieder verlassen und ist am Montag zu seinem Verein AC Milan zurückgekehrt. Dort will sich der 38-Jährige wegen der Corona-Pandemie zunächst in Quarantäne begeben. Die Clubs der Serie A dürfen vom kommenden Montag an wieder in Kleingruppen trainieren.

Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll Ende des Monats fallen. Ibrahimovic hatte sich in den vergangenen Wochen in Schweden fitgehalten und beim Stockholmer Erstliga-Club Hammarby IF mittrainiert. Der Stürmer stammt ursprünglich aus dem südschwedischen Malmö, hält aber 25 Prozent der Anteile bei Hammarby.

Ibrahimovic war Mitte März aus Mailand nach Schweden gekommen, nachdem die Serie-A-Saison wegen der dramatischen Corona-Situation in Italien unterbrochen worden war. In dem skandinavischen Land gelten deutlich freizügigere Regelungen, mit denen die Verbreitung des neuartigen Coronavirus gebremst werden soll.

Ibrahimovic war Anfang des Jahres nach dem Ende seines Engagements bei LA Galaxy in der amerikanischen Major League Soccer zum AC Milan gewechselt und hatte einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. In Schweden wird gehofft, dass er entgegen seiner bisherigen Äußerungen doch noch einmal in der ersten Liga spielen könnte.