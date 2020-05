"Regionet": Glasfaser soll bald das Iseltal erschließen

Nun meldet auch der Planungsverband 34 Matrei i. O., Virgen-, Isel-, Defereggen- und Kalsertal den Baubeginn eines ersten Abschnittes der Hauptleitung. Das Baulos von St. Johann bis Huben wurde im Vorjahr vergeben. Ab Jahresmitte sollte die Breitbandverbindung für das Kalsertal und das Defereggental sowie für den Ortsteil Huben der Marktgemeinde Matrei in Osttirol fertiggestellt sein, heißt es in einer Aussendung der Verbandsvertreter Andreas Köll und Dietmar Ruggenthaler. In den Tälern bzw. Gemeinden gibt es zum Teil recht unterschiedliche Internetlösungen. In Matrei hat das Telekomunternehmen A1 etwa das Gewerbegebiet Seblas versorgt. Das Defereggental hat vor 15 Jahren ein „Defnet“ etabliert. Alle Gemeinden streben jetzt nach eigenen Ortsnetzen.