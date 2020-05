BTV-Kapitalerhöhungen: Nächste Abfuhr vor Gericht für UniCredit

Die UniCredit hatte über eine Sonderprüfung eine Reihe von in der Vergangenheit erfolgten Kapitalerhöhungen der BTV in Frage gestellt. Im 160 Seiten starken Urteil des Oberlandesgerichts wurde die Rechtsansicht der BTV nunmehr bestätigt. Diese habe sowohl die Regeln über die Kapitalaufbringung als auch jene über die Kapitalerhaltung zur Gänze eingehalten, so das Oberlandesgericht, welches das Urteil des Landesgerichts vollinhaltlich bestätigte. Zudem wurde verfügt, dass gegen diese Entscheidung mangels erheblicher Rechtsfrage kein ordentliches Rechtsmittel an den Obersten Gerichtshof (OGH) mehr zulässig sei. Die UniCredit wurde somit auch zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt.