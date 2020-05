Von Strache bis Kurz: Wen SPÖ und NEOS im Ibiza-Ausschuss hören wollen

Wien – Vor einem Jahr hat das Ibiza-Video mit den freiheitlichen Protagonisten Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus die hiesige Politik erschüttert. Die Folge – vom Bruch der türkis-blauen Koalition bis zu Straches Polit-Comeback in einer neuen Partei – sind bekannt. Nun wird die Causa, inklusive Casinos-Affäre, parlamentarisch aufgearbeitet – in einem Untersuchungsausschuss initiiert von SPÖ und NEOS.

In der selben Woche sollen auch mutmaßliche „Nutznießer politischen Handelns“, wie Krainer sagt, befragt werden, etwa im Ibiza-Video erwähnte Unternehmer – Novomatic-Eigentümer Johann Graf, Heidi Goess-Horten, der Waffenproduzent Gaston Glock. In Sachen Casinos – es geht um den Vorhalt des Postenschachers – wollen Rote und Pinke am 24. Juni Auskunft von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger und ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid; tags darauf soll es solche vom jetzigen Finanzminister Gernot Blümel geben, der während Türkis-Blau Regierungskoordinator war. FPÖ-Chef Norbert Hofer, er war Infrastrukturminister, soll am 2. Juli dran sein.