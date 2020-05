Peter Schöffel im MCI-Livetalk: „Outdoor ist ein Zukunftsthema“

Innsbruck – „Es zahlt sich jetzt aus, dass wir Gewinne im Unternehmen lassen und die Krisenzeit auf der strategischen Ebene als Chance nützen können“, sagte Peter Schöffel, der am Dienstag online zu Gast am MCI war. Dabei konnten Studierende am MCI und Leser/innen der Tiroler Tageszeitung live dabei sein und dem Chef des weltweit ältesten familiengeführten Outdoor-Unternehmens ihre Fragen stellen.