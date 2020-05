Isländische Designerin entwirft Grusel-Masken

Masken mit rausgestreckten Zungen und unheimlichen Reißzähnen: Mit dieser Idee will die isländische Designerin Yrurari die Menschen während der Coronavirus-Krise auf Distanz halten. „Die Masken sollen wegen der Abstandsregel furchterregend sein“, erklärte Yrurari, die eigentlich Yr Johannsdottir heißt, in ihrem Atelier in Reykjavik. Sie möchte die Masken jedoch nicht massenhaft herstellen.

Obwohl sich ihre Masken in Online-Netzwerken großer Beliebtheit erfreuen, hat die isländische Designerin nicht vor, sie massenhaft herzustellen. „Ich will, dass sie einfach so sind, wie sie sind, für den Moment, in dem ich sie gemacht habe“, fügte sie hinzu. Textilmuseen in den USA und den Niederlanden haben jedoch bereits Interesse bekundet, die Masken der Isländerin in ihre Sammlungen aufzunehmen - als Erinnerung an die ungewöhnlichen Corona-Zeiten.