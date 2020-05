Digital verschmilzt mit Analog: Big Brother in der Dunkelkammer

Wien – Einige Museen in Deutschland sind bereits seit Anfang der Woche für Publikum zugänglich, in Österreich öffnen morgen die ersten Institutionen ihre Tore. Nicht so die Wiener Secession, die erst am 16. Juni wieder physisch betretbar sein wird. In gewisser Weise offen hat das Ausstellungshaus allerdings schon seit 30. April. Die erste eigens konzipierte, rein virtuelle Ausstellung einer größeren Institution in Österreich läuft dort aktuell mit der Einzelschau zu Sophie Thun.