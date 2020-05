„Richtungswechsel“: Tiroler Adler Runde will andere Kurzarbeit

Innsbruck – So erfolgreich der komplette Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Österreich gewesen sei, so dramatisch seien jetzt aber auch leider die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Etwa 1,3 Millionen Österreicher seien in Kurzarbeit und weitere 550.000 arbeitslos. Die Aussicht in Richtung eines österreichweiten Beschäftigungs-Comebacks sei nicht absehbar, erklärt Mark. „Nach mehrwöchiger Isolation sind Angst und Lethargie in den Köpfen der Menschen geblieben“, sagt Mark, der mit seinem Beleuchtungsunternehmen MK Illumination in 42 Ländern weltweit Unternehmen hat.