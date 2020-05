Bestellung lässt auf sich warten: Kofel-Chef hängt weiter in der Luft

Innsbruck – Die Gondeln am Innsbrucker Hausberg Patscherkofel stehen derzeit still. Corona-bedingt ist der Betrieb noch bis 29. Mai eingestellt. Hinter den Kulissen ist die Aufarbeitung der Kostenexplosion für den Neubau der Bahn indes weiter im Gange. Die Abrechnung ist immer noch nicht erfolgt. Ebenfalls offen ist die Neubesetzung der Geschäftsführung. Nach der Abberufung des Führungsduos Martin Baltes und Thomas Scheiber durch Bürgermeister Georg Willi (Grüne) im Oktober 2019 übernahm der vormalige kaufmännische Leiter Adrian Egger die Geschäftsführung der Patscherkofelbahn – interimistisch.

Eine Ausschreibung blieb allerdings bislang aus, nach wie vor führt Egger den Betrieb. Zuletzt hieß es, der Posten werde nach der Wintersaison ausgeschrieben, also Ende März 2020. Gestern hat Bürgermeister Willi nun auf Nachfrage der TT erklärt, die Führungsposition auszuschreiben, „sobald das Neubauprojekt fertig abgewickelt ist“. In einem demnächst anstehenden Gespräch sollen jene Punkte mit der Baufirma geklärt werden, über die noch Dissens besteht. „Dann wissen wir, wie viel die Bahn gekostet hat und können den Posten ausschreiben“, sagt Willi.

Kritik an der Vorgangsweise von Bürgermeister Georg Willi kommt – wieder einmal – aus den eigenen Koalitionsreihen. Der Regierungspartner ÖVP kann nicht nachvollziehen, warum die Geschäftsführer-Frage am Kofel nach wie vor ungeklärt ist. „Die Volkspartei hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach die ordnungsgemäße Ausschreibung des Geschäftsführers eingefordert und angemahnt. Daher fordern wir einmal mehr, den Posten so rasch wie möglich auszuschreiben, denn die Bahn benötigt endlich Stabilität und Planungssicherheit“, erklärt ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler.