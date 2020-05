Ungefährliche Fotoschau „Menschenbilder“ in Graz

Dunkle Gewitterwolken lassen burkatragende Frauen am Strand von Abu Dhabi nach Hause eilen - Heinz Pachernegg hat den Moment des Aufbruchs eingefangen. Georg Ott führt in die Tenne eines steirischen Biobauern, Wolfgang Spekner hält fest, wie Venedig-Touristen dem Aqua alta trotzen, Tanja Stolz zeigt, wie stilvolles Stillen geht. Die bis zu 140 mal 140 Zentimeter großen Menschenbilder, die in der Open-Air-Ausstellung präsentiert werden, zeigen Menschen in den verschiedensten Themenbereichen: Klassische Porträtfotografie ist dabei genauso zu finden wie Fotos aus den Bereichen Mode, Beauty, Straßenleben oder der Landschaft, in der der Mensch nur noch eine Nebenrolle spielt. Diese Form der Ausstellung ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu den Arbeiten.