ServusTV ab Sommer 2021 Free-TV-Partner der UEFA

ServusTV ist für drei Jahre neuer Free-TV-Partner der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und wird ab Sommer 2021 pro Saison insgesamt 33 Live-Spiele aus der Champions League, der Europa League sowie der neu gegründeten Europa Conference League übertragen. Dies teilte der heimische Privatsender mit Sitz in Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mit.