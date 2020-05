3,2 Millionen Euro Förderung für Tirols Feuerwehren

Innsbruck – Land, Bund und Autobahnbetreiber Asfinag stellen für Tirols Feuerwehren in Summe 3,2 Millionen Euro Förderungen für den Ankauf von Fahrzeugen und Geräten für Katastrophen- und Unfallhilfe bereit. Über den Landesfeuerwehrfonds unterstützt das Land in der ersten Ausschüttung 2020 die Gemeinden mit rund 1,24 Mio. Euro, etwa 1,64 Mio. Euro fließen aus Bundeszuschüssen in die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten und Fahrzeugen. Die Spezialausrüstung für Feuerwehren, die in Straßentunneln sowie auf Autobahnen oder Schnellstraßen zum Einsatz kommen, werden mit Beiträgen der Asfinag mit rund 317.000 Euro unterstützt.