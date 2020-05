Innsbruck-Tirol Sports: Sportagentur wird aufgelöst

Innsbruck – Die gemeinnützige Innsbruck-Tirol Sports (ITS) GmbH wurde im Jahr 2013 von Land Tirol, Stadt Innsbruck und dem Österreichischen Olympischen Comit­é (ÖOC) in Folge der Youth Olympic Games (YOG) 2012 zur Planung und Organisation ähnlicher Veranstaltungen gegründet. Diese gemeinsame und nicht unumstrittene Sportgesellschaft wird jetzt aufgelöst. Teile der ITS werden in die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH übergeführt. Das gelte insbesondere die von der ITS geführte und entwickelte Datenbank mit Tausenden freiwilligen Helfern für Veranstaltungen von großer Bedeutung hieß es gestern in einer Aussendung.