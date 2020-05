Steifer als steif: Corona-Krise verschlimmert Arthrose

St. Johann i. T. –Wer rastet, der rostet. Dass an diesem Sprichwort etwas dran ist, weiß man auch aus der Arthroseforschung. Bewegung ist wichtig, gerade wenn die Gelenksknorpel bereits abgenutzt sind. Der Zustand scheint sich aber bei bestimmten erkrankten Gelenken bei längeren Bewegungspausen schneller zu verschlechtern als bei anderen. Zu dieser Erkenntnis gelangen Ärzte des Bezirkskrankenhauses in St. Johann – Corona sei Dank. Die acht Wochen des Lockdowns, in denen auch die Lichter in den Operationssälen aus blieben, nutzte ein fünfköpfiges Team, um den Gesundheitsverlauf einiger ihrer am stärksten betroffenen Arthrose-Patienten genauer unter die Lupe zu nehmen.