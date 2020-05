WK-Präsident Mahrer ruft zum „Kaufen, Kaufen“ auf

Wien –Heute können die Gastronomen ihre Arbeit wieder aufnehmen, am 29. Mai folgen die Hoteliers. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie mussten Lokale wie auch Beherbergungsbetriebe schließen, die nunmehrige Öffnung ist für Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer „ein wichtiger Meilenstein im Comeback“ der Wirtschaft. Er hofft, „dass sich die Stimmung in Österreich dreht“ und dadurch der notwendige Konsum angekurbelt werde. Aus der Angst, krank zu werden, müsse Freude am Ausgehen und Einkaufen werden. Mahrer: „Wer jetzt konsumiert, hilft seinem Land.“ Denn „kaufen, kaufen, investieren, investieren“ sichere Beschäftigung und Jobs und könne somit weitere Kaufkraft generieren.