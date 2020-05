„Das große Backen“: Lienzer vertritt Österreich bei TV-Backshow

Lienz, Wien, Berlin – „Das große Backen“ gehört zu den beliebtesten Kochshows im deutschen Fernsehen. In der neuen Staffel „Das große Backen – die Profis“ ist zum ersten Mal auch Österreich unter den Kandidaten vertreten: mit dem Lienzer Michae­l Leiter und seinem Kärntner Teamkollegen Johannes Warmuth. Die erste Folge des vierteiligen Wettbackens zeigt Sat.1 am Sonntag, 17. Mai, um 17.45 Uhr. Die sechs Zweierteams wetteifern um den „Goldenen Cupcake“, und 10.000 Euro Prämie.

Wie es die zwei österreichischen Konditormeister in das Sendestudio nach Berlin verschlug, beschreibt Michael Leiter so: „Mein Teampartner Johannes unterrichtet ebenso wie ich an der Berufsschul­e in Wien. Er hatte die Idee, dass wir uns bewerben.“ Das Casting war erfolgreich, die beiden durften ihre Kunst vor der Showkamera zeigen. Damit macht der 38-jährige Lienze­r einen weiteren Schritt in seiner Karriere, die schon bisher recht abwechslungsreich war.