Korridorzüge aus Rumänien: Viele Fragen um die Pflegerinnen

Innsbruck, Wien – Der Wirbel war groß, bis die Eisenbahnverbindung für 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien endlich starten konnte. Die Probleme für viele Familien sind damit nicht gelöst. Zwar kam gestern bereits der zweite Zug in Österreich an. Von insgesamt 700 Plätzen – je 350 – waren aber nur 180 besetzt. Nur eine Frau sollte nach Tirol weiterreisen, war bei der Wirtschaftskammer in Innsbruck zu erfahren.