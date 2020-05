Internetkriminalität nimmt im Bezirk Kufstein stark zu

Kufstein – Ein lebensgefährdender Schusswaffengebrauch in Wildschönau, ein Mord in Wörgl, ein ganzes Haus als Hanfplantage in Ebbs, eine geklärte Einbruchsserie in 70 Fällen und ein Betrug mit einer Schadens­summe von 4,5 Millionen Eur­o. Das sind sozusagen die „Highlights“ der Kriminalstatistik für das Jahr 2019, die von Kriminalreferent Walter Gaschnig mit Bezirkspolizeikommandant Walter Meingassner und dem Leiter des Sicherheitsreferats an der BH Kufstein, Thomas Föger, gestern präsentiert wurde.