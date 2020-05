Brüssel verschiebt Wiederaufbauplan auf Ende Mai

Die EU-Kommission hat die Vorstellung ihrer Pläne für ein billionenschweres Konjunkturprogramm gegen die Coronakrise auf Ende Mai verschoben. Im Gespräch sei nun der 27. Mai, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen am Donnerstag. Kommissionspräsident habe zu dem Vorhaben am Donnerstag ein außerordentliches Treffen aller Kommissare einberufen.

Darüber hinaus droht nun das EU-Parlament mit einem Veto gegen den mit dem Wiederaufbauplan verknüpften mehrjährigen EU-Finanzrahmen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Es will am Freitag in einer Entschließung ein Volumen von zwei Billionen Euro verlangen. Die Mittel sollen demnach vor allem als Zuschüsse und nicht als Kredite in die EU-Staaten fließen.