Erhelle(r)ndes aus dem Fundus eines Allrounders

Wien – André Heller, 73, ist vieles in Personalunion: Lebemensch und Bonvivant, Sänger, Poet und seit heuer auch Opernregisseur (sein „Rosenkavalier“ feierte einen Monat vor Corona in Berlin Premiere). Immer schon pflegte er fantasiebegabte Visionen Realität werden zu lassen – siehe die Kristallwelten in Wattens, siehe die botanischen Gärten am Gardasee und in Marrakesch. Heller ist auch ein Mann der Frauen, der „Franzi“, wie ihn Ex-Gattin Erika Pluhar, in Anspielung auf den abgeworfenen ersten Vornamen, immer noch liebevoll nennt.