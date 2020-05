Oetz –Da staunten gleich mehrere Wanderer nicht schlecht: Inmitten des Schutzgebietes Achstürze und Piburger See stieg ihnen zunächst ein ekelerregender Geruch in die Nase und schließlich machten sie ein ungewöhnliches Gewächs als „Duftquelle“ aus. Die kurzerhand auf den Plan gerufenen Schutzgebietsbetreuer vom Naturpark Ötztal sowie der Neophyten-Beauftragte des Landes Tirol, Konrad Pagitz, identifizierten den botanischen Fund als „Amerikanischen Stinktierkohl“. Sein Vorkommen konnte nun erstmals in Österreich im Freiland dokumentiert werden.