"Stille Helden": Tiroler Musikerin Susi Kra gibt besonderen Familien eine Stimme

Igls – Gerne hätten wir Susi Kra und ihre Familie in Igls besucht, um einen Einblick in ihren Alltag zu erhaschen. Doch das ist leider nicht möglich. Während für viele Tiroler die Corona-Fesseln nach und nach gelockert werden, gilt für die vierköpfige Familie noch strenges Abstandhalten. Ihre fünfjährige Tochter zählt zur Hochrisikogruppe, vor zweieinhalb Jahren musste die Leber der Kleinen transplantiert werden. Das Tragen von Mundschutz und die Sorge vor einer Ansteckung sind für Susi Kra und ihre Liebsten nichts Neues. „Wir leben seit Jahren mit der Maske“, verrät die Sängerin und studierte Juristin am Telefon.