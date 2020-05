KZ-Gedenkstätte Mauthausen öffnet wieder

Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist ab 18. Mai wieder geöffnet und damit der Großteil des Areals für Besucher frei zugänglich. Ab 1. Juni werden begleitete Rundgänge in Kleingruppen bis maximal zehn Personen angeboten. Diese beschränken sich vorläufig auf das weitläufige Außenareal der Gedenkstätte, hieß es am Freitag in einer Aussendung.