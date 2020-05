Auch Italien will die Balken heben, doch Österreich zurückhaltend

Rom –Italien lockert langsam die drastischen Corona-Maßnahmen. Ab dem 3. Juni sollen EU-Bürger frei nach Italien einreisen können, ohne sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen zu müssen. Damit will Italien wieder zum Neustart des Tourismus aus dem Ausland beitragen. Die Maßnahmen werden derzeit noch vom Ministerrat in Rom diskutiert.

Zudem sollen die Italiener ebenso ab dem 3. Juni wieder im Rahmen ihrer nationalen Grenzen frei reisen dürfen, geht aus Plänen der Regierung in Rom hervor, die am Freitag mit den Vertretern der Regionen diskutiert wurden. Nach der Wiedereröffnung der Lokale und des Kleinhandels am morgigen Montag sollen dann Reisen außerhalb der Heimatregion möglich sein.