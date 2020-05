Ex-Präsident Obama kritisiert US-Regierung scharf

Washington –Es ist ein außergewöhnliches Statement, denn der Ex-Präsident äußert sich nur selten öffentlich zur aktuellen Politik. In einem Video-Grußwort für eine Uni-Abschlussfeier sagte Obama am Samstag: „Diese Pandemie hat vor allem unsere Überzeugung zunichtegemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun.“

In einem weiteren Grußwort für eine virtuelle Abschlussfeier von High-School-Schülern rief Obama die Schüler dazu auf, dort Verantwortung zu übernehmen, wo die politische Führung versagt: „Zu tun, was sich gut anfühlt, was bequem ist, was einfach ist – so denken kleine Kinder. Leider denken auch viele so genannte Erwachsene – darunter einige mit tollen Titeln und wichtigen Jobs – noch so. Deshalb ist die Lage auch so verkorkst.“