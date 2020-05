„Es geht Bergauf“: Werbeoffensive Tirols in Deutschland gestartet

Mit den nun angekündigten Grenzöffnungen insbesondere zum Hauptmarkt Deutschland kehre die Nachfrage aber wieder zurück. „Wir haben daher bewusst diesen Zeitpunkt gewählt, um unsere breit angelegte Online- und TV-Werbeoffensive in Österreich und ab Anfang Juni auch in Deutschland voll auszurollen“, betont Phleps. Der Schwerpunkt der Kommunikation setzt auf Themenschwerpunkte wie Wandern und Biken, die auch laut Gästebefragungen an erster Stelle der Urlaubsbedürfnisse in Tirol stehen. Bereits in der ersten Werbewelle, die am Wochenende am österreichischen Markt gestartet wurde, seien auch zwei Drittel der 34 Tiroler Tourismusverbände, aber auch etliche Hotels und Wirtschaftsunternehmen an Bord. Gemeinsam werden laut Phleps rund 800.000 Euro in den Werbestart investiert. In Summe sollen heuer seitens der Tirol Werbung rund 4 Millionen Euro für die Sommerbewerbung zum Einsatz kommen.