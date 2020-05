Tödliche Motorradunfälle im Salzkammergut und in Kärnten

Im oberen Lavanttal ist am Sonntagnachmittag ein steirischer Motorradlenker tödlich verunglückt. Der 25-Jährige aus dem Bezirk Weiz war in einer vierköpfigen Gruppe auf der Packer Straße (B70) unterwegs, als er in Unterpreitenegg (Bezirk Wolfsberg) ins Schleudern kam und in das angrenzende Bachbett geschleudert wurde. Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich im Salzkammergut.