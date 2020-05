Autowelt Innsbruck gilt als bester Jaguar-Händler

Innsbruck – Der Importeur Jaguar (Land Rover) Österreich hat sich die heimischen Partner-Händler genau angeschaut und sie nach bestimmten Kriterien wie Verkauf, Service und Kundenzufriedenheit bewertet. Am Ende des Beobachtungszeitraums April 2019 bis März 2020 stellte sich heraus, dass die Autowelt Innsbruck Denzel-Unterberger am besten abgeschnitten hatte. Die Auszeichnung lautet nun: „Jaguar Retailer of the Year 2019/20“. Für Verkaufsleiter Michael Schotzko ist klar: „So einen Erfolg kannst du nur feiern, wenn wie im Fall von Jaguar die Produkte passen und wirklich alle Mitarbeiter jeden Tag ihr Bestes geben.“ Und Betriebsleiter Andreas Resch gibt sich erfreut: „Die Auszeichnung zeigt mir, dass bei uns Mitarbeiter mit echter Leidenschaft am Werk sind und wir mit Jaguar eine Marke im Portfolio haben, die bei den Kunden Emotionen weckt.“ Neben den Sport Utility Vehicles F-Pace, E-Pace und I-Pace bietet Jaguar auch den XE, den XF und den überarbeiteten F-Type an. (TT)