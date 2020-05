Lexus bewegt sich zwischen Ratio und Emotion

Wien – An einer spannenden Weggabelung befindet sich die Toyota-Tochtermarke derzeit, denn für die nächsten Monate sind zwei Produktneueinführungen vorgesehen, die auf den ersten Blick gegensätzlicher nicht sein könnten. Das naheliegendere Fabrikat richtet sich an Hedonisten, das später nachgereichte Fahrzeug stärker an vernunftbetonte Naturen. Im ersten Fall ist die Rede vom LC Cabriolet, im zweiten Fall vom UX 300e.