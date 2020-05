Mann stürzte mit Pkw in See bei Reutte und ertrank

Ein 24-jähriger Deutscher hat am Montagabend im Tiroler Bezirk Reutte bei Breitenwang die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist dabei in den naheliegenden Plansee gestürzt. Während sich sein Beifahrer, ein 18-jähriger Österreicher, noch rechtzeitig befreien konnte, versank der Lenker im See und konnte nur noch tot geborgen werden.