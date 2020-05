Liebherr fährt in Tirol Standorte wieder hoch

Seit über vier Jahrzehnten (damals machten LH Eduard Wallnöfer und der Telfer Bürgermeister Helmut Kopp Firmengründer Hans Liebherr eine Ansiedlung schmackhaft) ist Liebherr auch sehr stark in Tirol vertreten: 1976 ging das Raupenwerk in Telfs in Betrieb, 1980 eröffnete das Kühlgerätewerk in Lienz und 1985 dann das Interalpen-Hotel in Telfs-Buchen, das erste 5-Sterne-Superior-Haus Tirols, das mit 600 Betten bis heute das größte Hotel im Land ist.

Das Interalpen-Hotel Tyrol habe 2019 den dritthöchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte trotz reduzierter Öffnungstage im Vergleich zu den Vorjahren erzielt (zuletzt 24,9 Mio. Euro). Zum Jahresende hatte das Luxushotel 303 Beschäftigte. In einer dreimonatigen Saisonpause wurden in der obersten Etage sieben exklusive Panorama-Suiten mit „modern-alpinem Chic und Exklusivität“ realisiert, wie Liebherr mitteilt. Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Reise- und Ausgangbeschränkungen in weiten Teilen Europas und der Welt habe man einen Teil der Mitarbeiter vorübergehend in Kurzarbeit geschickt. Die offizielle Wiederöffnung der Hotels in Österreich ist für Ende Mai geplant. Aufgrund des hohen Gästeanteils aus Deutschland ist man froh über die angekündigte Grenzöffnung zu Deutschland am 15. Juni.