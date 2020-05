Agrarmarketing Tirol im Interview: „Haben Selbstbedienungsanteil massiv erhöht“

Welche Folgen hat die Corona-Krise für die Agrarmarketing Tirol (AMT)?

Matthias Pöschl: Regionale Produkte mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ sind unser Kerngeschäft. Schon vor der Krise gab es dort einen Aufwärtstrend. Dieser hat sich durch die Corona-Krise verstärkt. Natürlich haben wir die schwierige Situation in der Gastronomie und dem Gastronomie-Großhandel gespürt, doch mit unseren Partnern im Lebensmitteleinzelhandel sind wir sehr gut durch die Krise gekommen. Stabilisierend wirkten Maßnahmen, die wir schon in den Jahren zuvor ergriffen haben. So haben wir den Selbstbedienungsanteil unserer Produkte in den Lebensmittelmärkten in den vergangenen eineinhalb Jahren massiv erhöht.

Um wie viel?

Pöschl: Wir konnten den SB-Anteil verdoppeln. Wir wollten nicht nur in Filialen mit Frischetheken präsent sein. Während der Krise hat sich gezeigt, dass die Kunden sich nicht mehr so gerne bedienen lassen wollten und lieber zu vorverpackten Lebensmitteln gegriffen haben. Diese Maßnahme war also goldrichtig.

Die AMT hat auch Fertiggerichte aus der Taufe gehoben.

Pöschl: Das erste Produkt waren die Tiroler Topfenknödel der Firma Dengg für die Gastronomie, dann der Almburger, die so genannte „Almrinderrippe“. Jetzt folgen weitere Gerichte in Zusammenarbeit mit Niederwieser-Convenience. Mit der Firma MPreis haben wir auch das „Jahrlingsgulasch“ für die Linie „I Like“ auf den Markt gebracht. Jetzt hat die Gastronomie wieder geöffnet. Es wird sicher noch eine Zeit dauern, bis man das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht hat. Die Betriebe werden mit weniger Personal arbeiten müssen, auch der Fachkräftemangel war ja schon vor der Krise ein Thema. Daher glauben wir, mit unseren hochwertigen Convenience-Produkten richtig zu liegen.

Wie sieht das Verhältnis Einzelhandelsanteil zu Gastronomieanteil derzeit aus?

Pöschl: 80 Prozent setzen wir im Lebensmitteleinzelhandel ab, den Rest in der Gastronomie. Ziel ist es, den Gastroanteil auszubauen. Wir setzen dabei auf das One-Stop-Shop-Prinzip mit unseren Partnern im Gastrogroßhandel, da die Bereitschaft von Gastronomen und Köchen eher gering ist, sich die Zutaten bei 20 Direktvermarktern zusammenzusuchen.

Wie soll sich die AMT weiterentwickeln?

Pöschl: Das Produkt und die Produzenten sollen noch mehr in den Fokus gerückt werden, das Corporate Design wurde nach relevanten Gesichtspunkten modernisiert. Wir wollen die Markenbekanntheit weiter steigern. Der Kunde sucht nach Orientierungshilfen beim Einkaufen, daher ist es wichtig, unsere Marke stark zu platzieren. Und wir werden wesentlich mehr auf Convenience-Produkte für den Gastrogroßhandel setzen. Einige Produktideen ziehen wir jetzt vor.

Welche sind das?

Pöschl: Potenzial sehen wir bei Gulasch und Apfelstrudel. Auch ein Sauerkraut „Qualität Tirol“ befindet sich derzeit in Entwicklung. Priorität hat auch das Thema plastikfreie Verpackung. Erste Schritte habe wir schon mit den neuen Tassen für Obst gesetzt, für Erdäpfel wird es heuer Papiersäcke geben. Auch die Becher für Joghurt werden von Plastik auf eine Kartonummantelung umgestellt.

Sie wollen ja die Marke sichtbarer machen?

Pöschl: Wir arbeiten an Lösungen, um die Sichtbarkeit unsere Produkte am Point of Sale massiv zu erhöhen. Das kann zum Beispiel eine Kombitheke für gekühlte Produkte und das Trockensortiment sein oder eigene Stände, wo geballt Tiroler Produkte gemeinsam mit unserem Partner „Bio vom Berg“ präsentiert werden können. Aktuell sind wir auch im Gespräch mit „Bio vom Berg“ sowie „Klein&Fein“ von Unterweger, um ein Kooperations-Shopprojekt umzusetzen.

Wie hat sich der Umsatz entwickelt?

Pöschl: Wir haben ihn in den Jahren 2018 und 2019 um je 25 Prozent auf 13 Millionen Euro gesteigert. Das zeigt, die bisherigen Maßnahmen greifen.