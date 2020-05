Teilweise freier Eintritt im Leopold Museum zur Eröffnung

Das Leopold Museum öffnet nach der Zwangsschließung aufgrund der Coronakrise am Mittwoch in einer Woche wieder seine Pforten. Zur Wiedereröffnung lockt das Museum die Gäste mit verschiedenen Aktionen. Unter anderem ist für die ersten hundert Besucher am 27. Mai der Eintritt frei, am Tag darauf bekommen die ersten hundert Onlineticketkäufer eine Ermäßigung von 50 Prozent.