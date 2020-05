Großes Rätselraten um Neubau eines Jagdhauses in St. Ulrich am Pillersee

St. Ulrich a. P. – Klotzen und nicht kleckern lautete von Anfang an das Motto: Wie berichtet, haben die deutschen Milliardenerben Jürgen und Stefan Wirtgen eine Fläche von 406 Hektar in St. Ulrich am Pillersee gekauft – eine Fläche von vier Quadratkilometern. Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (ÖVP) sah das damals durchaus kritisch und sprach sich wieder für strengere gesetzliche Regelungen aus, „damit die regionale Agrar- und Forststruktur für die Tiroler Bauern erhalten bleibt“.