Neue Pächter der Arzler Alm starten mit Respekt und Elan

Innsbruck – „Ja, wir treten in große Fußstapfen“, sagen Christina Meilinger und Alexander Hulak mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht, dass man das Ding schon schaukeln wird. Die beiden Innsbrucker (sie leben seit Längerem in der Landeshauptstadt) haben den Zuschlag für die Pacht der Arzler Alm erhalten. Insgesamt fünf Bewerber gab es für die städtische Alm, die über viele Jahre sehr erfolgreich vom nunmehrigen Vizebürgermeister Johannes Anzengruber und seiner Familie geführt wurde.

„Wir werden unser Bestes geben, um unsere Gäste auf der Arzler Alm glücklich zu machen.“ – C. Meilinger und A. Hulak (Pächterpaar)

Die beiden sind Anfang 30 und kommen aus der Gastronomie. Hulak besuchte die Tourismusschule im Zillertal und arbeitete zuletzt in der Eventbranche. Meilinger ist im Pinzgau auf einem Bauernhof aufgewachsen und ist seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig. Unter anderem war sie auf einer Alpenvereinshütte. „Ich fühle mich in der Gastro wohl und sicher“, sagt Meilinger, die auf der Alm kochen wird.