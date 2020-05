Tirols Gewerbe klagt über zu viel Bürokratie

Innsbruck – Insgesamt 120 Berufe – vom Bauarbeiter über den Installateur bis zum Masseur – vereint die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer. Trotz der Vielfalt gebe es keinen Betrieb, der von der Corona-Krise nicht betroffen sei, sagte Tirols Spartenobmann Franz Jirka bei einem Online-Pressegespräch. „Es gibt betroffene und stark betroffene Betriebe, Gewinner gibt es in dieser Krise keine.“

Nun hoffen die Betriebe auf einen Bürokratieabbau, berichtete der Spartenobmann. So seien die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sowie die Evaluierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu überdenken, forderte Jirka, notwendig sei außerdem die lange angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten. Und schließlich bräuchten Lehrlinge und Handwerker endlich „Anerkennung“ für ihre auch in der Krise geleistete Arbeit.