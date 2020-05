Alle negativ: Ein positiver Start für den FC Wacker

Innsbruck – Alle Corona-Tests waren negativ, also startete der FC Wacker am Dienstag positiv in den heiß ersehnten Trainingsstart auf dem grünen Tivoli-Rasen. Zunächst lässt Trainer Thomas Grumser, der die Schwarzgrünen bekanntlich noch bis Saisonende betreut und dann erst an Nachfolger Daniel Bierofka übergibt, seine Truppe auch morgen noch in Kleingruppen üben. Ab Donnerstag kehrt dann wieder der Alltag mit normalem Mannschaftstraining ein. Das erste FCW-Spiel steht am 5. Juni bei OÖ-Juniors auf dem Programm.