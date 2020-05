Anschober als Vermittler: Worüber Wien und der Innenminister sich streiten

Das Klima ist vergiftet. Der Streit dreht sich darum, ob Wien energisch genug gegen Infektionscluster wie den um Leiharbeitsfirmen und zwei Verteilerzentren der Post vorgeht. Von den aktuell rund 1000 Erkrankten in Österreich leben 600 in Wien.

Allein gestern habe man rund 2500 Personen getestet, wird in Wien betont. Die meisten im Rahmen der Strategie, Problembereiche genau anzuschauen. Konter aus dem Innenressort: Gemessen an der Bevölkerung sei die Zahl aller Tests in Wien geringer als in anderen Ländern.