„Architektur als Feier des Lebens“: Doshi-Schau im Az W

Dem indischen Architekt und Pritzker-Preisträger ist die Ausstellung „Architektur für den Menschen“ gewidmet, die ursprünglich am 26. März starten sollte. Nun kommt man aufgrund der Lockerungen der Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung immerhin noch einen Monat in den Genuss einer Präsentation, die Architektur als ebenso vielgestaltige wie lustvolle Ermöglichung von Raum und Zusammenleben in Szene setzt.

„Bei ihm ist Architektur eine Feier des Lebens, eine Ermöglichung des Lebens“, sagte Az W-Direktorin Angelika Fitz am Dienstag über Doshi, der sich selbst via Videobotschaft zu Wort meldete. Immerhin hätte er bei der ursprünglich geplanten Eröffnung der Schau, die von seiner Enkelin Khushnu Panthaki Hoof kuratiert wurde, anwesend sein sollen. „Diese Ausstellung soll etwas sein, das jeder versteht - egal ob Kind oder Experte“, betonte der 92-Jährige.

So lässt sich einerseits sein Haus Kamala (benannt nach seiner Frau) respektive ein Teil davon im 1:1-Maßstab durchschreiten, was ungewöhnliche, aber erfrischende Blickwinkel auf andere Exponate ermöglicht. Oder man vertieft sich in ein Modell der Siedlung in Aranya, die preiswertes Wohnen durch Selbstgestaltung ermöglichen sollte. Dass seine Bauten keineswegs ein Ende kennen, ist durch mehrere Fotografien belegt: In Doshis Entwürfe soll Leben einziehen und sie dadurch auch verändert werden.