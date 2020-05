Berliner Ensemble baut Stuhlreihen aus

Das Berliner Ensemble bereitet sich auf eine ungewöhnliche Spielzeit vor. Mit Olga Grjasnowas „Gott ist nicht schüchtern“ soll die neue Saison am 4. September eröffnet werden - vorausgesetzt, dass Theater in der deutschen Hauptstadt dann wieder öffnen dürfen. „Ich verbreite aus Überzeugung Optimismus“, sagte Intendant Oliver Reese am Dienstag. Im Haus sind erste Sitzreihen ausgebaut.