Mit bunten Wänden: Leiser Vorgeschmack auf das Ferdinandeum neu

Offensichtlicher Beweis dafür, was sich hinter geschlossenen Museumstüren getan hat, ist die Neuaufstellung der Kunst von der Barockzeit bis 1900 im Ferdinandeum. Die nun raffiniert vor kräftig roten bzw. atmosphärisch blauen Wänden inszeniert wird, inklusive historischer Musikinstrumente und handschriftlicher Partituren. In ein dunkelrotes Ambiente getaucht sind dagegen die neu eingerichteten Grafikkabinette. Was hier gezeigt wird, muss aus konservatorischen Gründen alle drei Monate gewechselt werden. Kein Problem für Ralf Bormann, den für die mit rund 30.000 Blättern bestückte Grafiksammlung zuständigen Kustos. Zum Auftakt hat er 32 exquisite Blätter aus dem Depot geholt, in denen Tiroler Barockkünstler das Thema des sterbenden bzw. toten Jesus umkreisen.

Während Christoph Hinterhubers monumentale Neon-Installation „de-decode, de-recode, re-decode, re-recode“ bereits seit 18. März nächtens vom Dach des Ferdinandeums leuchtet, ist in der musealen Studiogalerie nun auch seine 2004 entstandene sechsteilige Arbeit „Dancefloor“ zu sehen. In weißen Leuchtbuchstaben sind da Botschaften wie „Denken in Mustern“ oder „In der Zukunft leben“ zu lesen, in subversiver Poesie die höchst aktuelle Frage aufwerfend, in welcher Art von Demokratie wir leben bzw. leben wollen.