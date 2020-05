"Gefahr im Verzug": Notsanierung der Jenbacher Arkaden

Jenbach – Im Vorjahr wurde das Dach der Arkaden im Jenbacher Friedhof neu gedeckt, jetzt wurde die Rückseite in Richtung Westen saniert. „Es handelte sich jeweils um eine Notsanierung, da Gefahr in Verzug war“, sagt Pfarrer Wolfgang Meixner. Er spricht von Kosten in der Höhe von rund 90.000 Euro. „Eine umfassende Sanierung hätte weit mehr gekostet.