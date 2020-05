Pilgerwanderung nach Maria Waldrast: Hoffnungsweg auf Bischof Stechers Spur

Innsbruck – Schon zum achten Mal geht heuer die große Quo-Vadis-Pilgerwanderung von Innsbruck nach Maria Waldrast in Szene. Zwar musste der Termin von Ende Juni auf Samstag, den 26. September, verschoben werden – die Route folgt aber wie stets den Spuren Reinhold Stechers, der ebendiese Wanderung gerne allein in der frühmorgendlichen Stille zurückgelegt hat.

Nach einem Rundruf bei allen Beteiligten sei sofort klar gewesen, dass man keinesfalls absagen wolle, meint Quo-Vadis-Obmann Tony Obergantschnig. Und so werden sich auch heuer 270 Teilnehmer in aller Früh – nach dem Pilgersegen – auf den Weg machen, der diesmal mehr denn je ein „Hoffnungsweg“ sein soll.

Bei der gestrigen Präsentation der handgefertigten Pilgermedaillons kündigte Bischof Hermann Glettler spontan an, heuer an der Wanderung teilnehmen zu wollen – wenn es terminlich möglich ist „und ich es schaffe, so früh aufzustehen“, wie er augenzwinkernd anmerkte.