Kritik an Bürokratie bei Corona-Hilfen: Handel begehrt Rettungsring

Wien – Die Stimmung unter der österreichischen Händlerschaft ist eine düstere, sofern wir die jüngste Erhebung des Österreichischen Handelsverbandes zu Rate ziehen. Dieser befragte vor zwei Wochen 161 Händler danach, mit welchen mittelfristigen Auswirkungen sie infolge der Covid-19-Pandemie rechnen. Die überwiegende Mehrheit, immerhin 85 Prozent, geht in diesem Jahr von hohen Umsatzeinbußen aus. Realistisch sei bis zu ein Drittel weniger Einnahmen, verglichen mit dem Wert des Vorjahres. „Seit zwei Monaten befinden wir uns im Krisenmodus“, befindet Rainer Will, Geschäftsführer des Händlerverbandes. „Und der Weg zurück wird beschwerlich werden, mit vielen Aufs und Abs.“

„Liquidität ist der Rettungsring. Er hilft nur, wenn sie bei den Unternehmen ankommt, sonst liegt der Rettungsring am Meeresgrund“, ergänzt Will. Er begrüßt den eben ermöglichten Fixkostenzuschuss, spricht sich für die Vorverlegung der Steuerreform aus, kann sich einen 500-Euro-Konsumgutschein für alle mit Hauptwohnsitz in Österreich vorstellen und verlangt mehr Fairness-Beiträge von Onlineshop-Betreibern aus Drittstaaten. Immerhin, so stellt Ernst&Young-Mitarbeiter Martin Unger fest, diene die aktuelle Corona-Krise auch als „Turbobooster für die Digitalisierung“ bei den heimischen Händlern. So betrachten manche Betroffene die Krise auch als Chance für künftige Geschäfte. (hösch)