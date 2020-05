Wien – Als Mitte März in Österreich die Corona-Rollbalken hinuntergelassen wurden, fanden sich plötzlich Zehntausende Menschen, oftmals von einem Tag auf den anderen, im Home-Office wieder. Und nicht wenige sind es heute noch: Viele Arbeitgeber stellen ihren Mitarbeitern weiterhin frei, von zuhause aus zu arbeiten, was auch im Sinn der Bundesregierung ist. Schließlich ist die Ansteckungsgefahr in vollen Büros höher als zuhause. Wird Home-Office also ein fixer Bestandteil unserer künftigen Arbeitswelt sein?