Trainerwechsel in Hall vollzogen: Mustafa Ayhan folgt auf Akif Güclü

Hall –„Es waren fünf tolle Jahre geprägt von Wertschätzung und sportlichem Erfolg“, sagt Hall-Obmann Alex Breitfelder. „Ich wollte am Höhepunkt aufhören. Wir haben uns im besten Einvernehmen getrennt“, bestätigt der bisherige Trainer Akif Güclü. Nach fünf erfolgreichen Jahren (u. a. Aufstieg in die Regionalliga) gehen Hall und der Coach also getrennte Wege.