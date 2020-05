Copa-Cagrana-Nachfolger „Copa Beach“ erstmals im Vollausbau

Der Copa-Cagrana-Nachfolger „Copa Beach“ gegenüber der Donauinsel in Wien startet zu Pfingsten in die Saison. Dies erfolgt heuer zum ersten Mal im Vollausbau, wurde am Donnerstag angekündigt. Es gibt Grünflächen, Sandstrände, neue große Bäume und Gastronomie. Das Freigelände kann ohne Konsumzwang oder Eintritt besucht werden.