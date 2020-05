Innsbruck — Seit Wochen streunen wieder Wölfe durch Nordtirol. Schafbauern merken dies meist zuallererst. So war es in den letzten Tagen zu zahlreichen Schafrissen von Matrei in Osttirol bis Serfaus gekommen. In Serfaus hat sich die Zahl der toten Schafe bis Donnerstag bereits auf acht Tiere erhöht. Wieder deuten die Bissspuren auf einen so genannten großen Beutegreifer – konkret auf einen Wolf – hin.