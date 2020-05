Konzept für Filmdrehs: Neustart mit geschlossenem Set

Erarbeitet wurde das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Mediziner Hans-Peter Hutter. Es sieht ein Drei-Zonen-Modell vor, in dessen Zentrum ein so genanntes „Closed Set“ steht. Dieses umfasst Regie, Kamera, Tontechnik, Requisite und Maske sowie die Darsteller. Alle an einem Dreh Beteiligten sollen bei Einhaltung allgemeiner Schutzmaßnahmen (Masken, Sicherheitsabstand von einem Meter) regelmäßig getestet werden. Zudem ist für jeden Drehort eine „permanente Hygiene-Station“ angedacht. Für jede Zone wurden detaillierte Richtlinien erarbeitet.